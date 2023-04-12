«Манчестер Сити» разгромил мюнхенскую «Баварию» в первой игре ¼ финала Лиги чемпионов

Манчестер, Великобритания, , 02:04 — REGNUM Английский «Манчестер Сити» разгромил на своём футбольном поле германскую «Баварию» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Панорама стадиона ФК «Манчестер Сити» VirusMaster

Игра состоялась в Манчестере 11 апреля и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ответный матч противостояния пройдет в Мюнхене 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 1 апреля и завершилась со счётом 4:1.