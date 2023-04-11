Москва, 12 апреля, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с Международной космической станции поздравили коллег и всех жителей страны с Днём космонавтики. Видеоролик опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

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Сергей Прокопьев, поздравляя всех с праздником, напомнил, что более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос.

«Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полётов», — сказал космонавт.

Дмитрий Петелин добавил, что российские космонавты с гордостью продолжают осваивать космические пространства, поблагодарив за труд всех работников ракетно-космической отрасли России.

Андрей Федяев, поздравляя всех с праздником, отметил, что космическая отрасль России продолжит изучать Луну и планеты солнечной системы, создавать новую орбитальную станцию, запускать новые аппараты для изучения дальнего космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, космонавты на МКС провели тренировки на велоэргометре. В ходе тренировки проверялись мышцы рук и состояние сердечно-сосудистой системы при нагрузках на верхний плечевой пояс.