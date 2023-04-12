Глава Чечни Кадыров: в селе Гвардейском нейтрализовали участника бандитского подполья

Надтеречный район, Чечня, , 01:50 — REGNUM В селе Гвардейском Надтеречного района Чеченской Республики в ночь на 12 апреля прошла успешная спецоперация по нейтрализации участника бандитского подполья. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, прибывшем в республику из соседнего региона. Операцию по нейтрализации вооружённого злоумышленника было решено провести ночью для безопасности населения.

«Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, однако, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьём», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что личность преступника установлена, он даёт показания. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Кадыров поблагодарил силовиков за слаженную и профессиональную работу.

Как передавало ИА REGNUM, в Чечне в ночь на 29 марта двоих неизвестных ликвидировали после их нападения на пост РОВД в Гудермесе. Боевикам несколько раз предлагали сдаться, но они безрезультатно попытались отвлечь внимание силовиков гранатой. Операция по ликвидации боевиков длилась считанные минуты, отмечал глава Чечни.