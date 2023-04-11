Надтеречный район, Чечня, 12 апреля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. В селе Гвардейском Надтеречного района Чеченской Республики в ночь на 12 апреля прошла успешная спецоперация по нейтрализации участника бандитского подполья. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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По его словам, правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, прибывшем в республику из соседнего региона. Операцию по нейтрализации вооружённого злоумышленника было решено провести ночью для безопасности населения.

«Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, однако, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьём», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что личность преступника установлена, он даёт показания. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Кадыров поблагодарил силовиков за слаженную и профессиональную работу.

Как передавало ИА REGNUM, в Чечне в ночь на 29 марта двоих неизвестных ликвидировали после их нападения на пост РОВД в Гудермесе. Боевикам несколько раз предлагали сдаться, но они безрезультатно попытались отвлечь внимание силовиков гранатой. Операция по ликвидации боевиков длилась считанные минуты, отмечал глава Чечни.