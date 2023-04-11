Жанаозен, Казахстан, 12 апреля, 2023, 01:29 — ИА Регнум. В городе Жанаозене Мангистауской области Казахстана около двух тысяч человек вышли на центральную площадь, требуя освобождения задержанных в Астане нефтяников, сообщает портал «Орда.

Сотрудники нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» 10 апреля прибыли к зданию министерства энергетики. Около 70 человек требовали отмены недавнего тендера, в котором их компания проиграла. Сотрудникам предприятия предложили трудоустройство в другой компании, но они отказались, настаивая на отмене тендера. Нефтяники заявили, что будут ночевать у здания министерства. Вечером 11 апреля полиция задержала рабочих и загрузила их в автозаки. После этого в городе стали собираться местные жители с требованием освободить задержанных.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

В полиции сообщили, что нефтяников привлекут к административной ответственности.

После того как в Жанаозене начались акции протеста, к митингующим обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Они призвали граждан сохранять спокойствие и не поддерживать провокации.

«Мы должны понимать, что ситуация должна решаться только в рамках закона. Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве», — сказал Ногаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года сотрудники энергокомбината «МАЭК-Казатомпром» в городе Актау на западе Казахстана объявили забастовку. Участники акции требовали повышения зарплаты на 100%.