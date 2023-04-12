На полигоне Капустин Яр в Астраханской области испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Архангельск, , 01:21 — REGNUM С полигона Капустин Яр в Астраханской области ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Межконтинентальная баллистическая ракета Vitaly V. Kuzmin

Испытания прошли 11 апреля. Боевым расчётом РВСН проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

По словам специалистов, пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Ракета с точностью поразила учебную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — отметили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок в рамках соглашения от 1988 года, заключённого между странами. Об этом 30 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Украинская армия не располагает возможностью сбивать баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», а также управляемые ракеты С-300 и даже реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.