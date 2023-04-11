Архангельск, 12 апреля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. С полигона Капустин Яр в Астраханской области ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Межконтинентальная баллистическая ракета

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3797357" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Испытания прошли 11 апреля. Боевым расчётом РВСН проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

По словам специалистов, пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Ракета с точностью поразила учебную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — отметили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок в рамках соглашения от 1988 года, заключённого между странами. Об этом 30 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Украинская армия не располагает возможностью сбивать баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», а также управляемые ракеты С-300 и даже реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.