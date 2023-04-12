РБК: под Петербургом упал беспилотный аэростат Росгидромета

Всеволожск, Ленинградская область, , 01:09 — REGNUM Метеорологический зонд Росгидромета упал в районе города Всеволожска в Ленинградской области. Происшествие подтвердил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин, сообщает РБК.

Ленинградская область Дарья Драй © ИА REGNUM

Местные СМИ и некоторые Telegram-каналы 5 апреля опубликовали информацию о неопознанном объекте в виде шара, который был обнаружен в небе над Сосновым бором в Ленинградской области. Объект двигался со скоростью 200 км/ч на высоте примерно десяти тысяч метров.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля был сбит китайский метеозонд после того, как он провёл в воздушном пространстве США порядка трёх суток, несмотря на заверения Китая, что зонд попал в Соединенные Штаты случайно. У США при этом нет свидетельств, что сбитые объекты были разведывательными аппаратами.