Глава Пентагона Остин: выложенные в Сеть секретные документы датированы 28 февраля — 1 марта

Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Утекшие в Сеть секретные документы Пентагона были датированы 28 февраля и 1 марта. Об этом на пресс-конференции заявил глава минобороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

Он уточнил, что речь идёт только о выявленных документах. В ходе расследования предстоит выяснить, какие ещё данные попали в Интернет.

Остин заявил, что ведомство не располагает информацией, куда именно были выложены секретные документы и кто имел к ним доступ. Глава Пентагона пообещал, что в ходе расследования будут установлены источник и масштаб случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.