В Пентагоне заявили о намерении провести с союзниками в 2023 году манёвры в Южно-Китайском море

Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин объявил о планах проведения совместно с Филиппинами и другими партнёрами манёвров в Южно-Китайском море не позднее 2023 года.

Южно-Китайское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Пентагона заявил, что США и Филиппины готовы к углублению сотрудничества, это должно помочь «отреагировать на важнейшие вызовы современности».

«И я, и госсекретарь США Энтони Блинкен ясно и неоднократно заявляли, что договор о взаимной обороне относится к вооружённым нападениям на наши силы, на нашу авиацию, на государственные суда, в том числе береговой охраны, где-либо в Южно-Китайском море», — сказал Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно публикации в газете South China Morning Post, США получили доступ к четырём военным базам на Филиппинах. Американским военным с оружием разрешат оставаться на неопределенный срок, несмотря на решительные возражения со стороны Китая.