Вашингтон, 12 апреля, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис заверила, что разместит в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом она сказала польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому в ходе официальной встречи в Вашингтоне.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

«Мы много говорили о присутствии войск США в Польше. Вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше», — сказал Моравецкий журналистам.

Также Харрис пообещала построить базы и склады для американской техники и вооружения.

По словам премьер-министра, в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы.

«США уже имеют в Европе более 100 тыс. солдат, готовых к бою. В Польше — более 10 тыс. Но главное сегодня — это техника», — добавил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, американизация польской внешней политики опасно приблизила страну к столкновению с Россией. Об этом 10 апреля написал историк Михаил Крупа.

По мнению эксперта, правительство США только радуется тому, что поляки жертвуют всем ради ослабления России.