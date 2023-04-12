Глава Пентагона Остин объявил о начале уголовного расследования после утечки данных

Вашингтон, , 00:28 — REGNUM По факту утечки секретной информации в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование, заявил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, впервые стало известно об утечке утром 6 апреля. С тех пор в ежедневном режиме созываются высокопоставленные представители министерства для обсуждения реакции на случившееся, отметил он.

Глава Пентагона заявил, что руководит межведомственными усилиями по данному вопросу, но подробностей, пока идёт расследование, оглашать не может. Остин добавил, что в ведомстве серьёзно относятся к инциденту.

Как передавало ИА REGNUM, по данным телеканала CNN, на расследование утечки данных Пентагона могут уйти месяцы. Пентагон пока не планирует сосредоточиться на источнике утечки, но пройдут проверки по поводу распространения в ведомстве секретных документов. Также предстоит рассмотреть возможность изменения списка лиц, имеющих ежедневный доступ к данным.