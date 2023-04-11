Москва, 12 апреля, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, почему ВС РФ не применяют крылатые ракеты для уничтожения крупных мостов, по которым идёт снабжение киевской армии. По мнению эксперта, не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей — им надо преодолеть пять зон противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. О своих заключениях Кнутов рассказал «Свободной Прессе» (СП).

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Зоны ПВО оснащены переносными зенитными ракетными комплексами и зенитными установками Gepard, NASAMS и IRIS-T. Поэтому применять ракеты для уничтожения мостов не целесообразно.

«Вероятность, что они пролетят через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, — не такая большая. Чтобы вывести из строя мост, надо попасть в опоры, а не в дорожное полотно», — сказал Юрий Кнутов.

Эксперт считает, что для уничтожения мостов эффективнее использовать диверсионно-разведывательные группы.

При этом Кнутов добавил, что в восточной части Украины насыщенность ПВО меньше, поэтому можно «использовать беспилотники, которые подсвечивают опоры или полотно, что позволяет использовать ракеты с высочайшей точностью».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике, под Угледаром, бойцы российского спецназа отбили контратаку танков ВСУ. Для уничтожения колонны бронетехники противника использовался противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», артиллерия и дрон-корректировщик.