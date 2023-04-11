Москва, 12 апреля, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в личном аккаунте одной из соцсетей первую за год фотографию.

TechCrunch Павел Дуров

Его пост сопровождается цитатой из произведения Майкла Хопфа: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Ранее цитату о сильных людях распространяли как мем.

Как передавало ИА REGNUM, создатель Telegram Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис. По данным Forbes, эмигрировавший из России Дуров не бывает на родине и уже на протяжении нескольких лет не держит на российской территории каких-либо активов.