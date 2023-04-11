Пушилин: российские войска улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях в ДНР

Марьинка, ДНР, , 23:54 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заверил, что российские военные улучшили свои позиции на марьинском и угледарском направлениях. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Денис Пушилин Smdnr.ru

По словам Пушилина, серьёзной остаётся ситуация в направлении Угледара — противник пытается противостоять, делает «вылазки».

«Здесь мы видим небольшое, но все же улучшение наших позиций. Если брать марьинское направление, то ситуация развивается более динамично. Можно говорить об очень серьёзных улучшениях позиций», — пояснил врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, все административные здания в Артёмовске (Бахмут) взяты под контроль российскими Вооруженными силами.