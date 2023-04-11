В небе над Екатеринбургом заметили неустановленный светящийся объект
Екатеринбург, 11 апреля 2023, 23:48 — REGNUM В Екатеринбурге вечером 11 апреля был замечен падающий неопознанный светящийся объект. Очевидцы выкладывают видео в соцсетях.
На видеокадрах можно заметить, как в небе над городом с огромной скоростью падает светящийся объект, похожий на метеорит.
Официального подтверждения происшествия нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля падение небесного тела могли наблюдать жители Усть-Кутского района Иркутской области. На кадрах с камер наблюдения было видно, как в небе над городом внезапно появляется небесное тело и сопровождается это яркими вспышками.