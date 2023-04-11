Врио главы ДНР Пушилин: в Артёмовске у ВСУ нет выбора, кроме как сдаться в плен

Артемовск, , 23:41 — REGNUM В западной части Артёмовска ещё остаются подразделения ВСУ, но им отступать некуда. Единственным для них вариантом остаётся сдача в плен, заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там, где они сейчас ещё закрепились, ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперёд и сдаваться в плен. Назад пути нет, потому что там работают заградотряды», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Пушилина, на западе города идут ожесточённые бои в районе железной дороги.

Все административные здания в Артёмовске контролируются российскими военными, добавил врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 11 апреля, ВСУ за сутки потеряли в Артёмовске 450 военных и наёмников, три танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе города авиация совершила 11 самолёто-вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.