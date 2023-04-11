Киев, 11 апреля 2023, 22:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 млрд долларов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Зеленский
Зеленский
President. gov. ua

Отмечается, что депутаты поддержали увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 млрд гривен (14,5 млрд долларов).

13 апреля законопроект вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты украинского парламента поддержали увеличение военных расходов страны на $7,3 млрд за счет эмиссии денег.

Ранее предполагалось, что общие расходы государства на безопасность и оборону в 2023 году составят 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).