Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону Украины на 14,5 млрд долларов

Киев, , 22:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 млрд долларов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Зеленский President. gov. ua

Отмечается, что депутаты поддержали увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 млрд гривен (14,5 млрд долларов).

13 апреля законопроект вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты украинского парламента поддержали увеличение военных расходов страны на $7,3 млрд за счет эмиссии денег.

Ранее предполагалось, что общие расходы государства на безопасность и оборону в 2023 году составят 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).