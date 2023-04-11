Киев, 11 апреля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 млрд долларов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

President. gov. ua Зеленский

Отмечается, что депутаты поддержали увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 млрд гривен (14,5 млрд долларов).

13 апреля законопроект вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты украинского парламента поддержали увеличение военных расходов страны на $7,3 млрд за счет эмиссии денег.

Ранее предполагалось, что общие расходы государства на безопасность и оборону в 2023 году составят 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).