Мариуполь, ДНР, 11 апреля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Ненужным Украине чувствует себя националист, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала. Мужчина попал в российский плен под Мариуполем в апреле 2022 года, рассказал он журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Мы уже год в плену, а по нам даже ничего не сказано, никто не знает о нас. Патриотизм начинает потихоньку уходить. Просто, наверное, им наплевать на нас. Мы не нужны пока. Украина тебя не забудет, но и не вспомнит», — констатировал военный.

Ганжала ранее состоял в группах в соцсетях, вербовавших молодых людей для вступления в нацбатальоны, делал на своём теле националистические татуировки, о чём теперь сожалеет.

По его словам, после возвращения на Украину никто не стремится снова на передовую, люди увольняются. Пленный также выразил уверенность, что служить больше не станет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобождённые военнослужащие в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.