CNN: на расследование утечки данных Пентагона могут уйти месяцы

Вашингтон, , 22:17 — REGNUM В США «начинает приобретать форму» расследование утечки секретной документации Пентагона, на которое могут уйти месяцы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Вашингтоне обеспокоены тем, что слишком большое число людей имеет доступ к конфиденциальным данным. Пентагон пока не планирует сосредоточиться на источнике утечки, но пройдут проверки по поводу распространения в ведомстве секретных документов. Также предстоит рассмотреть возможность изменения списка лиц, имеющих ежедневный доступ к данным.

По информации неназванного американского чиновника, перед тем как секретные сведения попали в Сеть, их видели «тысячи» человек.

Как сообщало ИА REGNUM, материалы Пентагона, касающиеся Украины, попали в социальные сети в апреле 2023 года. Американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке документов, присутствовать на нём должны все члены верхней палаты парламента США. Дата заседания пока не назначена.