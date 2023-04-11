Вашингтон, 11 апреля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Команда президента США Джо Байдена продолжит предпринимать усилия с целью освободить арестованного в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича. О соответствующем содержании беседы американского лидера с родственниками корреспондента Wall Street Journal рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Lenin Nolly/ZUMA/TASS Карин Жан-Пьер

«Президент дал понять, что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана», — отметила она.

По словам Жан-Пьер, Байден также рассказал о попытках освободить осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.

Беседа Байдена с родственниками Гершковича шла по телефону, когда президент летел на самолёте в Ирландию, отметили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден 11 апреля заявил, что задержание и арест Гершковича были «полностью незаконными». Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже. Госсекретарь США Энтони Блинкен наделил арестованного в России корреспондента статусом «незаконно удерживаемого» лица. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог предположить, что означает этот статус, но подчеркнул, что решение по делу Гершковича примет суд.

Пол Уилан был осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года.