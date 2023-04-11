Донецк, , 21:35 — REGNUM Действия Вооружённых сил Украины против жителей Донецка, в том числе обстрелы заведомо мирных объектов, следует квалифицировать как террор и зверство, заявил РИА Новости 11 апреля американский журналист, антивоенный активист Ренни Кредико.

Последствия обстрела ВСУ рынка в Донецке © Таисия Воронцова/РИА Новости

«Я живу в США, и мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда. Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению», — сказал Кредико.

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ в поле зрения западных СМИ практически не попадают, отметил он. Обстрелы заведомо мирных объектов, свидетелем одного из которых он стал, совершаются Киевом ради того, чтобы напугать жителей города, считает журналист.

10 апреля в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что со стороны ВСУ за прошедшие сутки было зафиксировано 20 случаев ведения огня по территории республики. Было выпущено 111 единиц боеприпасов, под огнём оказались районы Горловки, Верхнеторецкого, Пантелеймоновки, Ясиноватой, Донецка и Еленовки.