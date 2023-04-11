Экс-агент MI6 допустил, что Зеленский передаст Польше часть Украины ради захвата Крыма

Лондон, , 21:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать частью Украины в пользу Польши, чтобы иметь возможность изменить ситуацию в зоне военных действий. Такое мнение высказал бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. Заявление было сделано на Youtube-канале Judging Freedom.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — объяснил свою позицию Крук.

Так он прокомментировал слухи о готовности Зеленского отдать Варшаве часть украинской территории, а именно регионы на западе страны. Сделка обсуждалась в обмен на помощь ВСУ в захвате Крыма.

Такое предложение со стороны украинского лидера бывший сотрудник британской разведки счёл вполне возможным. Вместе с тем он отметил, что Варшава вряд ли даст согласие на фоне внутриполитических проблем в стране. В случае положительного ответа Зеленского польский президент Анджей Дуда может потерять власть, предрёк Крук.

Как сообщало ИА REGNUM, портал Niezależny Dziennik Polityczny отмечал, что поведение Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Причиной этих шагов украинского президента называют сложную ситуацию на фронте.

Зеленский понимает, «что он проект, от которого хотят получить прибыль», но пока не приносит доходов в ответ на вложения со стороны западных стран, а потому готов пойти даже на территориальные уступки ради оправдания ожиданий США, отмечал автор статьи Марек Галась.

5 апреля Зеленский посетил Польшу впервые за время своего президентства.