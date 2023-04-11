Москва, 11 апреля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль расписался со своей невестой Алехандрой в Москве, сообщили 11 апреля в пресс-службе «Спартака».

Павел Бедняков/РИА Новости Гильермо Абаскаль

«Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья», — сказано в сообщении.

33-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Ранее он сотрудничал с рядом испанских, итальянских и швейцарских клубов, в числе которых «Севилья», «Лугано», «Асколи» и «Базель».

4 апреля в ответном полуфинальном матче Кубка России по футболу «Спартак» в гостях проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» после 22 туров занимает 3-е место, отставая от лидера («Зенита») на 12 очков.