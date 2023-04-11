Вашингтон, 11 апреля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. В США опровергли информацию о возможных поставках военной помощи из Египта в Россию. Соответствующее заявление 11 апреля сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Кирби

«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — сказал он журналистам.

Ранее Washington Post сообщило, что власти Египта планировали отправить России до 40 тысяч ракет втайне от Запада. Издание ссылалось на документ разведки США, попавший в Сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, изготовить вооружение специально для России якобы поручил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Информация об этом появилась в чат-приложении Discord. Также в опубликованных документах будто бы говорилось о наличии намерений Каира поставлять России порох и артиллерийские снаряды.