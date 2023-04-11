В Гааге протестующие прервали выступление Макрона о будущем ЕС

Гаага, Нидерланды, , 21:01 — REGNUM Критически настроенные активисты перебивали президента Франции Эммануэля Макрона во время его выступления 11 апреля в институте Nexus в Гааге (Нидерланды). Трансляция речи велась на сайте вуза.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрона в том числе обвиняли в нарушении принципов демократии, насилии и лицемерии. Возмущавшихся выпроваживали из зала охранники.

«Я думаю, мы потеряли кое-что. Эй, это же французская демократия! Что вы с ней сделали?», «Президент насилия и лицемерия! Ты должен уйти!» — звучали возгласы. Макрона также упрекнули за принятие пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании Франции. Плакаты с лозунгами против пенсионной реформы активистам не дала развернуть охрана.

Президент Франции ответил на выкрики недовольных, напомнив, что в мире есть места, где демократии не существует. Он предложил сравнить эти ситуации.

«Я считаю, что важно иметь социальные дебаты. Я могу ответить на все ваши вопросы о том, что у нас обсуждают во Франции, как мы принимаем законы и почему это демократия. Демократия — это место, где вы можете демонстрировать свои убеждения», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель политического ядра движения «желтых жилетов» — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» — Тьерри-Поль Валет заявил, что ситуация с пенсионной реформой угрожает социальным взрывом, который может произойти во Франции в ближайшие дни или недели.

Протесты и забастовки во Франции начались после 11 марта, когда правительство страны приняло решение повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.