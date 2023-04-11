Премьер Канады Трюдо объявил о введении санкций против 14 физических и 34 юридических лиц из России

Оттава, , 20:46 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 апреля объявил о расширении антироссийских санкций, под новые ограничения попадут 14 физических и 34 юридических лица.

Джастин Трюдо © Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкции вводятся против нескольких организаций, которые, по версии канадских властей, связаны с ЧВК «Вагнер», а также против ряда компаний, связанных с финансовым сектором Белоруссии.

В правительстве Канады, в свою очередь, сообщили, что ограничения будут введены в отношении главы Татарстана Рустама Минниханова, заместителя министра обороны России Николая Панкова и ряда иных лиц, а также в отношении нескольких компаний, которые оказывают российскому государству «военные услуги».

«Эти лица (попавшие под санкции. — Прим. ред.) являются преимущественно руководителями российских компаний, которые оказывают военные услуги России. Эти организации — в основном военно-технические и логистические компании», — сказано в сообщении правительства.

В марте 2023 года власти Канады сообщили о намерении выделить Украине 1,8 миллиарда долларов кредитов по линии МВФ. Предполагается, что средства будут использоваться Киевом «для обеспечения граждан страны необходимыми услугами».