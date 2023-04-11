Москва, 11 апреля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Идеи новой приватизации не рассматривались в ходе совещания по экономике, которое состоялось 11 апреля под руководством президента России Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам

Тему не поднимали и на закрытой части заседания, отметил он.

«Нет, не обсуждались», — заверил Песков, отвечая на вопрос об идеях новой приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании Путин предрёк повышение экономической активности в России, спрогнозировал существенный рост ВВП России в реальном выражении, указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья и призвал поддерживать спрос на рынке недвижимости.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для обеспечения новой модели роста экономики России в условиях западных санкций необходимо провести новый этап приватизации в стране. Он считает, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных условиях является инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность.