Москва, 12 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Компания «Аэромакс», которая открыла производство беспилотных вертолетов в индустриальном парке «Руднево», начала подбор специалистов. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания «Аэромакс» начала подбор специалистов

«В настоящий момент компании, локализовавшиеся на новой площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», ведут подбор кадров. Так, один из производителей беспилотных вертолетов на первом этапе реализации проекта открыл более 200 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов, способных управлять вертолетом удаленно», — заявил он. Овчинский добавил, что индустриальный парк «Руднево» становится уникальным центром компетенций по беспилотным авиационным системам.

В производственной компании «Аэромакс» также требуются операторы станков, электрогазосварщики, монтажники оборудования и другие специалисты. Компания заявила о своей готовности нанимать не только опытных работников, но и студентов последних курсов. Для сотрудников также открыта возможность пройти курсы повышения квалификации в собственном учебном центре компании.