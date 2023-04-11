Киев, 11 апреля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Дата начала контрнаступления украинской армии не будет известна заранее, так как это решение примут «в самый последний момент», заявил 11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

Он объяснил такую неопределённость тем, что у командования вооружёнными формированиями Украины есть несколько вариантов организации атаки. Кроме того, контрнаступление ВСУ фактически происходит ежедневно, поэтому не стоит ждать «волшебных» дат, отметил Данилов.

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — пояснил он.

Секретарь СНБО также прокомментировал утечку документов о состоянии украинской армии и планах США и Организации Североатлантического альянса (НАТО). Данилов подчеркнул, что часть этой информации можно найти в общедоступных источниках. Информацию CNN об изменении планов ВСУ после утечки документов он не подтвердил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму готовы к анонсированному контрнаступлению украинской армии, созданы надёжные оборонительные сооружения, заявил 11 апреля глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее сомнения в результативности запланированного ВСУ контрнаступления выражали американское издание Washington Post, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.