* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тверь, , 19:58 — REGNUM Пролетарский районный суд Твери 11 апреля оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника ФБК (признана в РФ экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом) за публикацию в интернете поста без указания на то, что материал распространен иностранным агентом.

Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) © Владимир Песня/РИА Новости

«На судебное заседание Волков не явился, каких-либо ходатайств и возражений не представил. Постановлением суда Волкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Речь идёт о записи, опубликованной Волковым 2 февраля 2023 года. Отсутствие маркировки является нарушением закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Иных обстоятельств, отягчающих административную ответственность Волкова, суд не установил.

В марте 2023 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил законодательно запретить получение иноагентами доходов из источников в России.

В феврале 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев подготовил законопроект о блокировке на территории России аккаунтов соцсетей иноагентов и осужденных по статьям о дискредитации ВС России. Депутат отметил, что маркировка не мешает иноагентам ни «лить грязь и ложь», ни зарабатывать на рекламе.