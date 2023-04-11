Шведский производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию
Стокгольм, 11 апреля 2023, 19:58 — REGNUM Шведский производитель водки Absolut возобновил поставки своей продукции в Россию. Об этом 11 апреля пишет шведская газета Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя компании Паулу Эрикссон.
По её словам, после начала российской спецоперации на Украине французский концерн Pernod Ricard, который является владельцем Absolut, действовал «с учётом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России».
«В рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объёме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость», — отметила Эрикссон.
После начала спецоперации на Украине несколько крупных мировых производителей алкоголя приостановили продажи в России, либо объявили об уходе из страны. В их числе были Pernod Ricard, Diageo, Bacardi и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля правительство РФ одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина. В рамках эксперимента вино планируется продавать через сайт «Почты России» с 1 ноября.