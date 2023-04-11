Стокгольм, 11 апреля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Шведский производитель водки Absolut возобновил поставки своей продукции в Россию. Об этом 11 апреля пишет шведская газета Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя компании Паулу Эрикссон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

По её словам, после начала российской спецоперации на Украине французский концерн Pernod Ricard, который является владельцем Absolut, действовал «с учётом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России».

«В рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объёме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость», — отметила Эрикссон.

После начала спецоперации на Украине несколько крупных мировых производителей алкоголя приостановили продажи в России, либо объявили об уходе из страны. В их числе были Pernod Ricard, Diageo, Bacardi и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля правительство РФ одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина. В рамках эксперимента вино планируется продавать через сайт «Почты России» с 1 ноября.