Вашингтон, 11 апреля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Риск возможного спада темпов экономического роста США сохраняется, однако американские власти не ожидают такого развития событий. Об этом 11 апреля сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, проходящей в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Джанет Йеллен

«Я считаю, что наша банковская система остается сильной и устойчивой. Она обладает достаточным капиталом и ликвидностью, а экономика США демонстрирует исключительно хорошие результаты», — сказала глава ведомства, комментируя вероятность резкого снижения темпов роста американской экономики на фоне банковского кризиса.

По словам Йеллен, в Соединённых Штатах наблюдается активное создание новых рабочих мест и рост потребительских расходов.

«Я не ожидаю спада в экономике. Но, безусловно, риск сохраняется», — добавила министр.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что недавние неудачи американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank стали грубым напоминанием Федеральной резервной системе (ФРС) о том, что банкротства банков приводят к кредитным кризисам, которые могут ввергнуть экономику США в рецессию. Издание предупредило, что, если ФРС продолжит как ни в чем не бывало смотреть в зеркало заднего вида и повышать процентные ставки, наплевав на финансовые проблемы, «экономику ждёт жесткая посадка».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис рассказал, что финансовый кризис в США был спровоцирован властями, но признавать это они отказываются. По его словам, страна переживает финансовый кризис, который сопровождается крахом банков, причём такой исход давно предрекали эксперты. При этом ФРС признала, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности.