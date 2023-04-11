В минобороны Азербайджана сообщили о гибели троих военных при столкновении на границе

Баку, , 19:57 — REGNUM В Азербайджане заявили о гибели троих военнослужащих в результате перестрелки на лачинском направлении у границы с Арменией. О жертвах столкновения сообщили 11 апреля в министерстве обороны страны.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Действия армянской стороны в Азербайджане назвали провокацией, которую пришлось пресекать. Во время проведения этой операции погибли Видади Залов, Эльшад Гасанов и Сабухи Тагиев, уточнили в минобороны страны. Стрельба азербайджанских военных квалифицирована как ответная мера.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие и раненые есть у обеих стран. Общее количество жертв перестрелки, по предварительным данным, может достигать десяти человек. В Азербайджане утверждают, что огонь открыли армянские военные, в Армении виновными в перестрелке называют азербайджанцев.

Днём ранее на территории Армении был задержан военнослужащий из Азербайджана. Велись поиски ещё одного солдата, который, как предполагается, также пересёк границу.