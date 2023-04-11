* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

ТАСС: политолог Соловей* был признан иноагентом из-за получения 2,7 млн руб. от Google

Москва, , 19:45 — REGNUM Политолог Валерий Соловей (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом в России из-за получения денег от зарубежных организаций, в частности, более 2,7 млн руб. от американской компании Google. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску политолога к Минюсту РФ.

Валерий Соловей (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Михаил Терещенко/ТАСС

Соловей был признан иноагентом в сентябре 2022 года, но он не согласился с этим решением и подал иск к Минюсту с требованием его отмены.

Отмечается, что в июне 2022 года в Минюст поступила информация, что Соловей с октября 2021 по февраль 2022 года получил денежные средства от от Google Ireland Limited (Ирландия) в размере 2 765 061 руб. Кроме того, с октября по декабрь 2021 года он получал деньги от венского института ICEUR, который проводит аналитические исследования в сфере бизнеса, экономики и политических отношений ЕС.

При этом политолог распространял сообщения и материалы для неограниченного круга лиц через свои страницы в соцсетях. Отмечается, что на основании изложенного суд решил отказать Соловью в удовлетворении иска к Минюсту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестр иностранных агентов включён журналист Аркадий Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он собирал денежные средства для ВСУ, а также распространял ложную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти и о проводимой ими политике.