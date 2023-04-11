Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. На рынке недвижимости в России необходимо поддерживать спрос, заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

На данном рынке возникают дисбалансы, происходит «затоваривание», что может привести к сокращению объёмов строительства, отметил президент. Необходимо снижать риски, стимулируя долгосрочное развитие строительного рынка, считает глава государства.

«Прежде всего нужно поддержать спрос на жильё», — сказал президент.

В ходе совещания президент также отметил, что в России ожидается повышение экономической динамики. Об этом говорит рост деловой активности в стране, в марте 2023 года соответствующий индекс поднялся до одной из самых высоких отметок за всю историю, сказал глава государства.