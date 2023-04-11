Путин призвал поддерживать спрос на рынке недвижимости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо поддерживать спрос на рынке недвижимости
Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. На рынке недвижимости в России необходимо поддерживать спрос, заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.
На данном рынке возникают дисбалансы, происходит «затоваривание», что может привести к сокращению объёмов строительства, отметил президент. Необходимо снижать риски, стимулируя долгосрочное развитие строительного рынка, считает глава государства.
«Прежде всего нужно поддержать спрос на жильё», — сказал президент.
В ходе совещания президент также отметил, что в России ожидается повышение экономической динамики. Об этом говорит рост деловой активности в стране, в марте 2023 года соответствующий индекс поднялся до одной из самых высоких отметок за всю историю, сказал глава государства.