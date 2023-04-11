Вашингтон, 11 апреля 2023, 19:21 — REGNUM Задержание и арест в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича были «полностью незаконными», заявил 11 апреля журналистам президент США Джозеф Байден.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы (американские власти — ред.) ясно даём понять, что происходящее полностью незаконно», — сказал Байден.

Ранее Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус «неправомерно удерживаемого». Сразу после ареста сотрудника WSJ Госдеп обратился к гражданам США с призывом немедленно покинуть территорию России. В МИД РФ в ответ отметили, что такой призыв следовало адресовать исключительно тем гражданам, которые занимаются шпионажем.

Сотрудник WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведения о работе предприятий российского ВПК и был взят с поличным. Лефортовский суд удовлетворил требование об избрании Гершковичу меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.