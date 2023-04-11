Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Задержание и арест в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича были «полностью незаконными», заявил 11 апреля журналистам президент США Джозеф Байден.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы (американские власти — ред.) ясно даём понять, что происходящее полностью незаконно», — сказал Байден.

Ранее Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус «неправомерно удерживаемого». Сразу после ареста сотрудника WSJ Госдеп обратился к гражданам США с призывом немедленно покинуть территорию России. В МИД РФ в ответ отметили, что такой призыв следовало адресовать исключительно тем гражданам, которые занимаются шпионажем.

Сотрудник WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведения о работе предприятий российского ВПК и был взят с поличным. Лефортовский суд удовлетворил требование об избрании Гершковичу меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.