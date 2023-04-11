Роскосмос опубликовал кадры с распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч

Петропавловск-Камчатский, , 19:13 — REGNUM Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых показано распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Извержение вулкана Шивелуч © Роскосмос/РИА Новости

«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке рядом с посёлком Ключи ночью 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, в результате которого пепловое облако растянулось на 500 км. В результате извержения в близлежащих посёлках выпал пепел.

В Росавиации заявили, что выбросам вулкана Шивелуч присвоен красный (максимальный) код о шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).