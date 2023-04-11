Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых показано распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Роскосмос/РИА Новости Извержение вулкана Шивелуч

«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч», — говорится в подписи к видео.

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Отмечается, что спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке рядом с посёлком Ключи ночью 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, в результате которого пепловое облако растянулось на 500 км. В результате извержения в близлежащих посёлках выпал пепел.

В Росавиации заявили, что выбросам вулкана Шивелуч присвоен красный (максимальный) код о шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).