Эксперт: Россия сегодня продолжает великое дело борьбы с нацизмом
Москва, 11 апреля 2023, 19:19 — REGNUM Есть очень логичная и глубинная связь между тем, что 78 лет назад Россия покончила с фашизмом (и в том числе — с концлагерями и другими бесчеловечными нацистскими изобретениями) — и тем, что происходит сейчас, когда Москва снова выступает как самый убеждённый противник нацизма. Об этом ИА REGNUM сказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно 11 апреля 1945 года, 78 лет назад, вспыхнуло интернациональное восстание узников Бухенвальда, в котором с 1937 по 1945 годы были убиты больше 56 тыс. человек 18 национальностей. Среди них 19 тыс. советских военнопленных. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей. Только в комплексе лагерей Освенцим (Аушвиц-Биркенау) с 1941 по 1944 годы было умерщвлено более миллиона человек.
За годы Второй мировой войны через места заключения и лагеря смерти прошли 18 млн человек, из них больше 5 млн — граждане Советского Союза разных национальностей.
Доказать на примерах историческую преемственность борьбы с гитлеризмом в годы Второй мировой и нынешнее противостояние неонацизму достаточно просто, отметил историк Шаповалов.
«Россия ежегодно вносит в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о противодействии нацизму, и надо сказать, что далеко не все страны поддерживают эту резолюцию, — указал собеседник. — В том числе и не поддерживают резолюцию те, которые сегодня входят в «коллективный Запад», а в прошлом были фашистскими. Они выступают против этой резолюции вместе с США. Россия борется с нацизмом, а страны так называемой западной демократии его всячески покрывают и поддерживают».
Россия борется с нацизмом в рамках спецоперации, подчеркнул историк.
«Поскольку именно возрождение нацизма в современной Украине в виде культа Бандеры и геноцида русского народа по этническому, языковому и религиозному признакам стало причиной СВО, цель которой — денацификация Украины», — напомнил Шаповалов.
Новый нацизм, нашедший почву в современном украинском государстве, обладает рядом новых, удивительных на первый взгляд свойств, заметил историк.
«Например, культ Бандеры соединяется с якобы приверженностью западным ценностям. И даже гей-парадами, которые проходят в Киеве. Казалось бы, что может быть дальше друг от друга, чем нацизм и ЛГБТ-сообщество. Это противоречие, однако, абсолютно не является таковым, если глубоко разобраться, поскольку Запад цинично использует в своей борьбе с Россией именно нацистские идеологии, — подчеркнул собеседник. — И так он поступал всегда. С другой стороны, этот неонацизм имеет абсолютно прямую связь с украинским фашизмом 20-30-40-х годов прошлого столетия, поскольку, несмотря на эффект новизны, это все те же идеи, которые в свое время были описаны рядом украинских нацистов. В частности, Дмитро Донцовым в книге «Интегральным национализм».
Та версия нацизма, с которой в настоящее время России приходится бороться на Украине, появилась не сегодня, подчеркивает руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
«Она возникла после 1991 года, когда произошел развал Советского Союза и мы увидели, что тенденции коллаборационизма и нацизма в новом проявлении набирали силу, взращивались, стимулировались Западом и другими центрами силы. И после Майдана бандеровская идеология окончательно стала господствующей. Откровенно нацистские вещи стали официальными», — сказал Федоров ИА REGNUM
России вновь приходится, как и почти 80 лет назад, взять на себя основную тяжесть борьбы с коричневой чумой, подчеркнул собеседник. Тезис о том, что власти последовательно защищают историческую память, чтобы ужасы нацистских преступлений не повторялись, абсолютно справедлив.
Россия и русский народ, как и белорусский, — непримиримые борцы с нацизмом, добавил Федоров.
«Потому что такого урона, какой был нанесен гитлеровской Германией и ее сателлитами нашей стране, не было ни у кого никогда в мире. И все попытки переписать историю и возродить нацизм должны встречать сопротивление. И Россия в этом отношении выступает вполне последовательно», — отметил собеседник.
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны запускает специальный раздел «Звериное лицо фашизма» с публикациями архивных материалов, среди которых акты, показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
На Западе пытаются всячески нивелировать подвиг Красной Армии при освобождении лагеря смерти Аушвиц, подчеркнули в Минобороны России.
«В Польше, например, объявили, что Освенцим освободили «украинцы» (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на «тысячи человек», — отметили в ведомстве.
В Минобороны также напомнили, что Россия не приглашена на мероприятия в честь освобождения Освенцима и Бухенвальда.
Необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря, ранее подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. То, что увидели воины Красной Армии в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, несравнимо по силе воздействия ни с чем, а потому — подчеркнула Захарова, — нужно говорить об этих событиях в своих семьях, глядя на эти фотографии, и рассказать об этом детям, так как такими вещами должны заниматься не только государства.