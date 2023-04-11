Киев, 11 апреля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. С начала апреля командиры ВСУ требуют от руководства киевского режима предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки для отхода из Артёмовска. Об этом 11 апреля сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск

Отмечается, что с начала месяца ряд украинских подразделений сообщают командованию о скором окружении города бойцами частной военной компании «Вагнер».

В материале указывается, что ВСУ фактически заперты в Артёмовске из-за работы Вооружённых сил России. Уточняется, что в распоряжении украинской стороны нет тяжёлого оружия и бронированной техники.

Командиры угрожают покинуть позиции до конца текущего месяца в случае не предоставления помощи со стороны руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что основные усилия российских войск на донецком направлении сосредоточены в районе Артёмовска, бои идут за центральные кварталы. Он уточнил, что бойцы стремились вытеснить противника на западные окраины города.