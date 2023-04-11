Путин заявил о наличии оснований для повышения экономической активности в РФ

Ново-Огарево, Московская область, , 19:00 — REGNUM Индекс деловой активности в России растёт, и это может стать основанием для повышения экономической динамики в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 11 апреля.

Москва-Сити Владимир Югасов © REGNUM

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться, на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности», — подчеркнул президент.

По его словам, этот показатель по итогам марта составил 56,8 пункта — одна из самых высоких отметок за всю историю наблюдения. Фактически показатель свидетельствует о том, что оптимизм бизнеса в России растёт, предприниматели настроены позитивно, уверен Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент спрогнозировал, что по итогам апреля ВВП России прибавит в реальном выражении. Прогноз социально-экономического развития страны улучшен правительством благодаря позитивной статистике, экономика РФ продолжает активно развиваться. Ранее прогнозы по российскому ВВП улучшили всемирный банк и Международный валютный фонд,