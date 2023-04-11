Черновцы, Украина, , 19:02 — REGNUM Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты, заявили в Украинской православной церкви 11 апреля.

Священник © Игорь Подгорный/РИА Новости

«Это (нападение — ред.) случилось на улице Сагайдачного в Чернвцах около 22:35 (10 апреля — ред.). Водитель вышел из автомобиля, начал оскорблять епископа и бить его по лицу», — сообщили в УПЦ.

Обстоятельства конфликта выясняются, но дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) уже возбуждено, отметили представители УПЦ.

Ранее в Украинской православной церкви сообщали, что в момент инцидента представители полиции находились у места происшествия, но не предпринимали никаких действий и отказались задержать нападавшего или проверить, не находится ли он в состоянии опьянения.

В начале апреля 2023 года сообщалось о нападении злоумышленника в военной форме на священников одного из храмов УПЦ в Хмельницком во время богослужения. Правоохранительные органы при этом возбудили дело в отношении одного из священников, который оказал сопротивление.