Москва, 11 апреля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Новый закон о едином реестре военнообязанных устраняет те проблемы в работе мобилизационной системы, которые были выявлены и признаны после начала специальной военной операции, и которые общество требовало решить, отметил 11 апреля в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Молодой человек выходит из военкомата

Как сообщалось ранее, 11 апреля Госдума утвердила решение о создании в России единого реестра военнообязанных. Реестр воинского учёта будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основании данных государственного информационного ресурса.

«Отчасти это как раз пример взаимодействия государства с гражданским обществом, когда общественный запрос получил законодательное оформление в контексте необходимой модернизации системы воинского учета. Вряд ли кто-то может всерьез говорить, что эта модернизация не была нужна в условиях выявленных недостатков и сложной военно-политической ситуации связанной с развязанной Западом прокси-войны против России», — отметил Рожин.

Вероятно, мобилизационную систему ещё понадобится дорабатывать и изменять, чтобы она в ещё большей степени отвечала требованиям времени, добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание единого реестра военнообязанных никак не связано с мобилизацией. Речь идёт лишь о приведении системы воинского учёта в соответствие с требованиями времени, подчеркнул он.