Кременная, ЛНР, 11 апреля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В бою под Кременной российские военные взяли в плен неонациста с шевроном дивизии СС «Галичина». Об этом 11 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Задержанный неонацист

Отмечается, что неонациста взяли в плен бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На видео пленный лежит на земле с поднятыми руками. Российские солдаты его обыскивают.

Войска СС, в том числе дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала были признаны преступной организацией. Использование их символики запрещено.

Несмотря на это, в Сети не раз появлялись фотографии украинских военных с подобной символикой. Более того, в декабре 2022 года Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что нынешние неонацисты на Украине пользуются названиями немецких нацистов и наносят свастики на свою бронетехнику. Он отметил, что они не скрывают, чьими наследниками себя считают.