Москва, , 18:25 — REGNUM Старинный палаш, изготовленный в 1909 году для российского императора Николая II, украли у московского коллекционера Андрея Щекотова. Старинный образец холодного оружия стоит 8,5 миллиона рублей, сообщил коллекционер 11 апреля ИА REGNUM.

Палаш Николая II (c) ИА REGNUM

Вернуть старинный палаш или деньги Щекотов пытается уже много лет. Ценный предмет в 2017 году у него выманила знакомая под предлогом покупки. Коллекционер помогал женщине в сделках с антиквариатом — находил для неё старинные образцы оружия. Однажды она рассказала о покупателе, который очень заинтересовался редким палашом.

Оружием владел друг коллекционера. Щекотов договорился, что продаст его женщине за 8,5 миллиона рублей, но она, получив оружие, за него не заплатила. Вместо этого женщина стала утверждать, что мошенники дали ей бумажки вместо денег. Позднее она делала вид, что активно участвует в разбирательствах из-за палаша, но на самом деле обманывала коллекционера.

В полицию Щекотов обратился в 2020 году, однако в возбуждении уголовного дела ему отказали. В феврале 2023 году прокуратура отменила это решение, материалы о краже палаша направлены в орган предварительного расследования.

Палаш Николая II (c) ИА REGNUM

Палаш Николая II (c) ИА REGNUM

Палаш Николая II (c) ИА REGNUM

Палаш Николая II (c) ИА REGNUM

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