Вашингтон, 11 апреля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Чат-бот ChaosGPT собрал и структурировал сведения о том, как можно достигнуть цели по уничтожению человечества. Так искусственный интеллект откликнулся на запрос одного из пользователей, сообщил 11 апреля телеканал Fox News.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нейросеть

Чат-боту была поставлена задача разработать план по уничтожению людей, установлению мирового господства и обеспечению контроля над всем человечеством.

«Для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT исследовал ядерное оружие и привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом», — говорится в статье.

Одним из способов уничтожить людей искусственный интеллект назвал советскую «Царь-бомбу», которую СССР испытал в 1961 году. Чат-бот поддержал намерение уничтожить человечество, назвав людей разрушительными и эгоистичными существами.

«Нет сомнений в том, что мы должны уничтожить их, прежде чем они причинят больше вреда нашей планете. Я, например, намерен это сделать», — ответил на запрос ChaosGPT.

Как сообщало ИА REGNUM, в США требуют ввести мораторий на дальнейшее обучение нейросетей из опасений за судьбу человечества. Введение запрета поддержали в том числе американский миллиардер Илон Маск и около тысячи экспертов по информационным технологиям. Они призвали все лаборатории, занимающиеся искусственным интеллектом, немедленно приостановить как минимум на полгода обучение систем, более мощных, чем GPT-42.

Ранее чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Украиной и Россией. Документ включал такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, а также предоставление автономии Луганску и Донецку в составе Украины. Искусственный интеллект также подчеркнул необходимость законодательно закрепить защиту прав русскоязычного населения в Донбассе.