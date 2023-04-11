NYT: сотни или даже тысячи чиновников США имели доступ к утёкшим в Сеть секретным документам

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Сотни или тысячи американских военных и правительственных чиновников могли иметь доступ к секретным документам Пентагона, слитым в Сеть. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотни, если не тысячи военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что несмотря на то, что доступ к материалам имело большое количество людей, улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

По словам бывшего сотрудника отдела по борьбе с терроризмом Джаведа Али, которые приводит американское издание, обнародованные материалы были сначала сфотографированы, а затем выложены в Интернет. Он отметил, что по правилам документы такого рода должны храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, находящихся в безопасных зонах, в которые запрещено приносить устройства, предназначенные для фотографирования, аудиозаписи или видеосъемки.

Али акцентировал внимание на том, что тот, кто слил документы, должен был иметь доступ на самом высоком уровне. Он также добавил, что следственный процесс не будет быстрым, так как следователям придётся опросить большое количество человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон проводит расследование в связи с утечкой материалов, указывающих на состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Чиновники в США не исключают, что документы поддельные.

По информации CNN, утечка секретных документов Пентагона, указывающая на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, встревожила американских чиновников, которые опасаются, что эта ситуация может подорвать международные отношения и поставить под угрозу конфиденциальные источники.